Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @elespanolcom.
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Что сказал Макрон
Во время своего трехчасового государственного визита в Великобританию глава Франции выступил в парламенте.
Любим монархию, особенно когда она не дома,
– сказал Макрон.
Его юмор мгновенно вызвал смех в зале. На обнародованных в сети кадре видно, как парламентарии улыбаются. Это видео быстро завирусилось в сети.
Шутка Макрона прозвучала в британском парламенте: смотрите видео
Ключевые тезисы речи президента Франции
- В речи Макрон также призвал к укреплению франко-британского партнерства, особенно в вопросах безопасности, иммиграции, климата и торговли.
- Он напомнил о необходимости Европы уменьшить зависимость от США и Китая.
- Кроме того, было анонсировано несколько культурных и экономических планов взаимодействия, включая обмен Bayeux Tapestry и инвестиции от EDF в британскую ядерную энергетику
Также Эммануэль Макрон пообещал в британском парламенте, что европейцы никогда не оставят Украину и будут бороться до конца.