Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @elespanolcom.

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Что сказал Макрон

Во время своего трехчасового государственного визита в Великобританию глава Франции выступил в парламенте.

Любим монархию, особенно когда она не дома,

– сказал Макрон.

Его юмор мгновенно вызвал смех в зале. На обнародованных в сети кадре видно, как парламентарии улыбаются. Это видео быстро завирусилось в сети.

Шутка Макрона прозвучала в британском парламенте: смотрите видео

Ключевые тезисы речи президента Франции

В речи Макрон также призвал к укреплению франко-британского партнерства, особенно в вопросах безопасности, иммиграции, климата и торговли.

Он напомнил о необходимости Европы уменьшить зависимость от США и Китая.

Кроме того, было анонсировано несколько культурных и экономических планов взаимодействия, включая обмен Bayeux Tapestry и инвестиции от EDF в британскую ядерную энергетику

Также Эммануэль Макрон пообещал в британском парламенте, что европейцы никогда не оставят Украину и будут бороться до конца.