Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Заявление французского лидера по поддержке Украины

Эммануэль Макрон отметил, что в последние годы Франция и Великобритания упорно работали, чтобы быть рядом с украинским народом, помогая ему сопротивляться. Он отметил, что каждый раз, как Россия наступает в Украине, угроза приближается и ко всей Европе.

Именно поэтому вместе с вами, господин премьер-министр (Стармер – 24 Канал), мы решили создать эту коалицию ("коалицию желающих" – 24 Канал) в прошлом феврале. И эта коалиция была лишь сигналом того, что европейцы никогда не покинут Украину, никогда,

– указал он.

Он отметил, что какими бы ни были решения в других местах, вероятно намекнув на США, Европа будет бороться до последней минуты, чтобы достичь прекращения огня и начать переговоры по прочному и устойчивому миру. Эммануэль Макрон подчеркнул, что на кону в Украине стоит безопасность континента и общие европейские ценности.

Интересно, что на днях Politico выпустило материал, в котором пишет о расколе в отношениях Макрона и Стармера и кризис в "коалиции желающих" По мнению Франции, Великобритания придает большое значение роли США, а Лондон убежден, что Макрон думает только о своем наследии.