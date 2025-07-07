Скорее всего главной причиной недоразумений в отношениях между двумя лидерами стал вопрос сотрудничества с Соединенными Штатами. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники, передает 24 Канал.

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Что произошло между Макроном и Стармером

По словам двух французских чиновников, "Коалиция желающих" не имеет четкого направления. По их мнению, частично проблема заключается в придании большого значения гарантиям США со стороны Великобритании, несмотря на то, что их так и не реализовали.

В то же время в Лондоне обвиняют Эммануэля Макрона в том, что приближаясь к окончанию своего срока на посту президента Франции, он в своих международных заявлениях прежде всего думает о "своем наследии".

Также, как рассказал чиновник, ознакомлен с переговорами по Ирану, Эммануэль Макрон пытался показать себя миротворцем в рамках соответствующих переговоров. Кроме того, причиной трещины между лидерами стали отношения с США.

Politico пишет, что сейчас Париж и Лондон тесно координируют свои действия, чтобы удержать Трампа в мирных переговорах по Украине, но на фоне осложнений процесса чиновники обеих стран все чаще выражают раздражение.

Они недовольны тем, как другая сторона решила вести себя с президентом США. Один французский ученый, связанный с Макроном, говорит, что Стармер "гораздо осторожнее", когда речь идет о Белом доме.

По словам бывшего британского дипломата, Макрон "мягкий, но не так сильно, как мы", когда дело касается эго Трампа. Он назвал уступчивую стратегию Стармера в отношениях с президентом США как "бесстыдную, но необходимую".

Также предполагают, что Макрон недоволен соглашением, заключенным между Стармером и Трампом о смягчении таможенных тарифов США на товары Великобритании, в то время, как Франция, по-прежнему, подпадает под санкции, введенные для ЕС.

К слову, Великобритания проведет очередную встречу "коалиции желающих" в рамках французско-британского саммита уже в четверг, 10 июля. В переговорах примут участие лидеры более 30 стран, в частности Зеленский, Мерц и Мелони.