Об этом 24 Каналу сказал генерал-майор вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен, отметив, что любой сценарий реалистичен и нельзя исключать ни одного варианта.

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Европа имеет несколько сценариев помощи Украине

Россия не должна иметь право накладывать вето на опцию развертывания миротворческих сил в Украине. Стоит заметить, что сама Россия имеет миротворческие миссии в Приднестровье и Южной Осетии. Таким образом Кремль пытается предотвратить стремление Молдовы и других бывших советских республик двигаться на Запад.

"Я думаю, что такие сценарии должны оставаться возможными, включая варианты с зоной запрета полетов. Это действительно реалистичная концепция сейчас и не Россия должна накладывать вето", – сказал Чепмен.

Обратите внимание! Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не может допустить, чтобы инфраструктура НАТО оказалась вблизи ее границ". Он также отметил, что Москва не согласится на присутствие европейских миротворцев в Украине.

Также по данным СМИ, произошел значительный сдвиг в обсуждениях о возможности развертывания войск в Украине. Европейские лидеры и военные планировщики теперь больше фокусируются на возможности введения зоны запрета полетов над Украиной, а не на развертывании войск на земле, ведь в Великобритании и других европейских стран существует серьезный дефицит войск.

Я думаю, что это может быть вариантом,

– добавил генерал-майор вооруженных сил Великобритании в отставке.

По его словам, однажды это уже сработало, например, после первой войны в Персидском заливе была введена зона запрета полетов. Сейчас это может повлечь для России дополнительные потери, если они попытаются перейти границу. Однако вопросы ведения боевых действий и возможности применения пятой статьи НАТО, например, во время сбивания самолетов, делают обсуждения сложными и длительными.

К слову, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны не будут отправлять своих солдат на линию фронта в случае достижения перемирия между Украиной и Россией. Контроль над соблюдением прекращения огня будут осуществлять другим способом.