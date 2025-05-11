Об этом французский президент сказал в интервью Le Parisien, пишет 24 Канал.

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Развертывание миротворцев в Украине

Французский лидер заявил, что отправка иностранных войск в Украину необходима для "стабилизации ситуации" после прекращения боевых действий с Россией.

"Необходимо понимать, что авторитет не зависит от количества. Сегодня самая большая армия в Европе – это армия Украины, в которой мобилизован миллион бойцов. Ни одна другая армия не может собрать такое количество людей. Главное – это наличие войск в Украине", – сказал он.

Его спросили также о том, каким может быть количество развернутых в Украине иностранных бойцов.

Это может быть несколько тысяч, но не несколько сотен тысяч,

– сказал французский политик.

"Речь идет не о количестве. Речь идет о том, что мы будем там, чтобы обеспечить присутствие для поддержки, как вторая линия обороны, в воздухе или в стратегических точках, удаленных от линии фронта. Прежде всего, мы там, чтобы продемонстрировать солидарность", – добавил президент Франции.

Также Макрон подтвердил, что обсуждение этого вопроса с его европейскими коллегами "продолжается".