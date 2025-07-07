Радше за все головною причиною непорозумінь у стосунках між двома лідерами стало питання співпраці зі Сполученими Штатами. Про це пише Politico, посилаючись на джерела, передає 24 Канал.

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Що сталося між Макроном і Стармером

За словами двох французьких чиновників, "Коаліція охочих" не має чіткого напряму. На їхню думку, частково проблема полягає у наданні великого значення гарантіям США з боку Великої Британії, попри те, що їх так і не реалізували.

Водночас у Лондоні звинувачують Еммануеля Макрона у тому, що наближаючись до закінчення свого терміну на посаді президента Франції, він у своїх міжнародних заявах насамперед думає про "свою спадщину".

Також, як розповів чиновник, ознайомлений із переговорами щодо Ірану, Еммануель Макрон намагався показати себе миротворцем у рамках відповідних перемовин. Крім того, причиною тріщини між лідерами стали відносини зі США.

Politico пише, що наразі Париж і Лондон тісно координують свої дії, щоб утримати Трампа в мирних переговорах щодо України, але на тлі ускладнень процесу чиновники обох країн все частіше висловлюють роздратування.

Вони невдоволені тим, як інша сторона вирішила поводитися з президентом США. Один французький науковець, пов'язаний із Макроном, каже, що Стармер "набагато обережніший", коли ідеться про Білий дім.

За словами колишнього британського дипломата, Макрон "м'який, але не так сильно, як ми", коли справа стосується его Трампа. Він назвав поступливу стратегію Стармера у відносинах із президентом США як "безсоромну, але необхідну".

Також припускають, що Макрон незадоволений угодою, укладеною між Стармером і Трампом про пом'якшення митних тарифів США на товари Великої Британії, в той час, як Франція, як і раніше, підпадає під санкції, введені для ЄС.

До слова, Велика Британія проведе чергову зустріч "коаліції охочих" в рамках французько-британського саміту вже в четвер, 10 липня. У переговорах візьмуть участь лідери понад 30 країн, зокрема Зеленський, Мерц і Мелоні.