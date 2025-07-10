Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico та BMFTV.

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Що відомо про наступну зустріч "коаліції охочих"

Представник Єлисейського палацу повідомив, що деякі лідери, зокрема президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні будуть брати участь у зустрічі "коаліції охочих" дистанційно з Рима, де він бере участь у конференції, присвяченій підтримці Києва.

Відбудеться саміт "коаліції охочих", очолюваний президентом Франції і прем'єр-міністром Великої Британії. На порядку денному – як підтримати Україну в боєздатності, як посилити тиск на Росію і як продовжити роботу над наступними кроками,

– заявив представник.

Французькі чиновники зазначають, що головна мета конференції – забезпечити "відновлення української армії" та розгорнути "в потрібний момент сили для гарантування безпеки в рамках можливого перемир’я".

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер приєднаються до переговорів із штаб-квартири в Нортвуді, де розташоване Об'єднане морське командування НАТО.

Однак наразі не ясно, які лідери коаліції, до якої входять понад 30 країн, приїдуть до Великої Британії.

Нагадаємо, що попередня зустріч "коаліції охочих" відбувалася у Києві 10 травня. На ній особисто були присутні Мерц, Макрон, Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.