Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @elespanolcom.

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Що сказав Макрон

Під час свого тригодинного державного візиту до Великої Британії очільник Франції виступив у парламенті.

Любимо монархію, особливо коли вона не вдома,
– сказав Макрон.

Його гумор миттєво викликав сміх у залі. На оприлюднених у мережі кадрі видно, як парламентарі посміхаються. Це відео швидко завірусилося у мережі.

Жарт Макрона прозвучав у британському парламенті: дивіться відео

Ключові тези промови президента Франції

  • У промові Макрон також закликав до зміцнення франко-британського партнерства, особливо в питаннях безпеки, імміграції, клімату та торгівлі.
  • Він нагадав про необхідність Європи зменшити залежність від США та Китаю.
  • Крім того, було анонсовано кілька культурних та економічних планів взаємодії, включаючи обмін Bayeux Tapestry та інвестиції від EDF у британську ядерну енергетику

Також Еммануель Макрон пообіцяв у британському парламенті, що європейці ніколи не залишать Україну і будуть боротися до кінця.