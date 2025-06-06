"Помиримо Трампа та Маска за 24 години": соцмережі жартують через скандал у США

Мільярдер та засновник компанії SpaseX Ілон Маск побив глечики з очільником США Дональдом Трампом. Все через те, що Трамп нібито фігурує в справах Епштейна про спокушання малолітніх, організацію секс-вечірок для світової еліти та торгівлю людьми.

Соцмережі одразу ж вибухнули мемами та жартами про сварку двох чи не найвпливовіших людей США. Реакції українців для вас зібрав 24 Канал.

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Як реагують соцмережі

Скандал викликав реакцію далеко за межами США – українці активно стежать за конфліктом і діляться своїми думками в інтернеті. У соцмережах ширяться жарти, що "і цей серіал цікавіший за Netflix".



Трамп та Маск обмінялися звинуваченнями / Фото з мережі



Українці висловлюють своє занепокоєння / Фото з мережі



Ранок починається зі скандалу / Фото з мережі



Тим часом українці / Фото з мережі

На тлі обіцянок Трампа завершити війну Росії проти України за 24 години соцмережі пожартували, що Зеленський впорався б краще. Звісно, у контексті сварки Маска та Трампа.



Зеленський би впорався / Фото з мережі



Так працює карма / Фото з мережі



Битва титанів / Фото з мережі



Готуємося до походу Маска на Вашингтон / Фото з мережі

Що відомо про скандал

Ілон Маск заявив, що Дональд Трамп може бути причетний до справ Джеффрі Епштейна. Він натякнув на можливу участь Трампа в секс-скандалах. "Файли Епштейна" включають тисячі сторінок свідчень, документів та імен, розсекречених у 2024 – 2025 роках.

Розслідування вели з 2002 року, зокрема ФБР. У документах згадується багато відомих людей, які могли бувати на вечірках Епштейна чи літати його приватним літаком. Дональд Трамп висловив своє розчарування Ілоном Маском.