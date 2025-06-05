Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ілона Маска в соцмережі "X".

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Що відомо про сварку Маска та Трампа

Ілон Маск опублікував опитування на тлі суперечки з президентом США. "Чи настав час створити в Америці нову політичну партію, яка фактично представлятиме 80% середніх верств населення", – йдеться в назві.

Опитування Маска / Скриншот 24 Каналу

Станом на 23:33 5 червня є майже півтора мільйона голосів: 82,2% проголосували "Так", а 17,8% обрали варіант "Ні".

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що "розчарований" Ілоном Маском, який залишив свою посаду в Білому домі й виступив з критикою законопроєкту республіканців про податки та витрати.

У відповідь Маск розкритикував американського лідера. Мільярдер заявив, що без нього Трамп програв би вибори.