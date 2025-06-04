Такого ще не було: Mattel представили надзвичайно реалістичну Барбі з цукровим діабетом

Компанія Mattel, один із найбільших світових виробників іграшок, презентувала унікальну версію ляльки Барбі. Вперше за 65 років культова іграшка отримала глюкометр на талії та інсулінову помпу на руці, щоб репрезентувати життя людей з діабетом I типу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Новинку представили на дитячому конгресі BreakthroughT1D 2025, аби посилити фінансування досліджень і привернути увагу до проблем людей з цукровим діабетом. У Forbes вже назвали появу ляльки "історичним моментом" – не лише для Барбі, а й для мільйонів дітей та дорослих по всьому світу.

Чому це важливо

Інклюзивна лялька створена в межах серії Barbie Fashionistas, до якої вже входять моделі:

з синдромом Дауна,

слуховими апаратами,

вітиліго,

протезами,

інвалідними візками.

Як виглядає нова лялька з цукровим діабетом / Фото Mattel

Цього разу Mattel пішла ще далі – не лише зовнішні зміни, а точне відтворення повсякденного життя з діабетом. Над створенням Барбі працювали жінки, які самі живуть з діабетом I типу. Однією з ключових учасниць команди стала Емілі Мазреку, директорка з маркетингової стратегії Breakthrough T1D, яка хворіє на діабет з дитинства.

Вона розповіла, що навіть показники рівня цукру в крові на телефоні Барбі — це її реальні дані, зафіксовані під час розробки моделі.

Коли живеш із діабетом, бувають злети і падіння. Ми хотіли, щоб іграшка показувала цю реальність з повагою, точністю і надією,

– зазначила Мазреку.

У ляльки навіть є медичний пластир у формі сердечка, який фіксує сенсор для моніторингу глюкози, а смартфон Барбі демонструє застосунок із реальними показаннями.