Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Новинку представили на детском конгрессе BreakthroughT1D 2025, чтобы усилить финансирование исследований и привлечь внимание к проблемам людей с сахарным диабетом. В Forbes уже назвали появление куклы "историческим моментом" – не только для Барби, но и для миллионов детей и взрослых по всему миру.

Почему это важно

Инклюзивная кукла создана в рамках серии Barbie Fashionistas, в которую уже входят модели:

с синдромом Дауна,

слуховыми аппаратами,

витилиго,

протезами,

инвалидными колясками.

Как выглядит новая кукла с сахарным диабетом / Фото Mattel

На этот раз Mattel пошла еще дальше – не только внешние изменения, а точное воспроизведение повседневной жизни с диабетом. Над созданием Барби работали женщины, которые сами живут с диабетом I типа. Одной из ключевых участниц команды стала Эмили Мазреку, директор по маркетинговой стратегии Breakthrough T1D, которая болеет диабетом с детства.

Она рассказала, что даже показатели уровня сахара в крови на телефоне Барби - это ее реальные данные, зафиксированные во время разработки модели.

Когда живешь с диабетом, бывают взлеты и падения. Мы хотели, чтобы игрушка показывала эту реальность с уважением, точностью и надеждой,

– отметила Мазреку.

У куклы даже есть медицинский пластырь в форме сердечка, который фиксирует сенсор для мониторинга глюкозы, а смартфон Барби демонстрирует приложение с реальными показаниями.