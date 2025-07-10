Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Новинку представили на дитячому конгресі BreakthroughT1D 2025, аби посилити фінансування досліджень і привернути увагу до проблем людей з цукровим діабетом. У Forbes вже назвали появу ляльки "історичним моментом" – не лише для Барбі, а й для мільйонів дітей та дорослих по всьому світу.

Чому це важливо

Інклюзивна лялька створена в межах серії Barbie Fashionistas, до якої вже входять моделі:

з синдромом Дауна,

слуховими апаратами,

вітиліго,

протезами,

інвалідними візками.

Як виглядає нова лялька з цукровим діабетом / Фото Mattel

Цього разу Mattel пішла ще далі – не лише зовнішні зміни, а точне відтворення повсякденного життя з діабетом. Над створенням Барбі працювали жінки, які самі живуть з діабетом I типу. Однією з ключових учасниць команди стала Емілі Мазреку, директорка з маркетингової стратегії Breakthrough T1D, яка хворіє на діабет з дитинства.

Вона розповіла, що навіть показники рівня цукру в крові на телефоні Барбі — це її реальні дані, зафіксовані під час розробки моделі.

Коли живеш із діабетом, бувають злети і падіння. Ми хотіли, щоб іграшка показувала цю реальність з повагою, точністю і надією,

– зазначила Мазреку.

У ляльки навіть є медичний пластир у формі сердечка, який фіксує сенсор для моніторингу глюкози, а смартфон Барбі демонструє застосунок із реальними показаннями.