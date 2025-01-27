У Мексиці знайшли "рибу Судного дня": що це є насправді

У Мексиці на берег пляжу викинуло рідкісну рибу, яку ще називають "рибою Судного дня". Серфінгісти помітили істоту, відому як веслориба, на південному краю півострова Баха-Каліфорнія.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Який вигляд має "риба Судного дня"

Масивна риба, завдовжки з дошку для серфінгу, мала сріблясто-блакитне тіло з приголомшливим червоним плавником. Також відомо, що її хвіст був пошкоджений.

Легенда свідчить, що ці риби є провісниками землетрусів та інших природних катаклізмів.

Кажуть, що ці риби з'являються, коли має бути дуже сильне цунамі,

– сказав місцевий житель.

Довідка. Насправді "рибою Судного дня" є веслориба. Вони можуть досягати 10 метрів у довжину і важити понад 200 кілограмів. Завдяки своїм розмірам і формі риба нагадує "морського змія" і вважається знаком майбутнього в японській міфології, де вона відома як "посланець із палацу бога морського дракона".



Риба "Судного дня" / Скриншот з відео

Міфічний аспект

Легенда свідчить, що веслориби живуть під островами Японії, і вони виходять на поверхню, щоб попередити людей про землетрус, що наближається. Але ці істоти зустрічаються по всьому світу, живучи на глибині від 200 до 1000 метрів під поверхнею. Японський міф відродився 2011 року після землетрусу і цунамі в Тохоку.

Довідка. 11 березня катастрофічний землетрус магнітудою 9,1 бала, гуркотів протягом шести хвилин, підштовхуючи хвилі висотою до 40 метрів зі швидкістю майже 645 кілометрів на годину, коли вони обрушилися на країну.