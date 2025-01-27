Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Straitstimes.

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Що накоїла собака

Коргі Фу Зай обіймає посаду резервного оперативника із пошуку вибухівки. Він пройшов навчання і отримав дипломи та став повністю кваліфікованим поліцейським собакою.

Однак Фу Зай миттєво скомпроментував себе, коли спав на роботі та справляв нужду у власну миску. На щастя, його не звільнили, але позбавили премії.

Сподіваємося, ви докладатимете більш наполегливих зусиль у майбутньому,

– нагадали Фу Зай в офісі поліції.

Багатьох користувачів мережі це відео потішило, а деякі вимагали, щоб поліція повернула Фу Зай його бонуси.



Коргі-поліцейський Фу Зай / Фото із соцмереж

Що відомо про собаку-поліцейського

Фу Зай – перший коргі, який приєднався до лав китайської поліції. У віці шести місяців він розпочав службу в поліцейському відділенні міста Вейфан, провінція Шаньдун. Завдяки своїм коротким лапам, Фу Зай здатний проникати у важкодоступні місця, наприклад, під автомобілі, що робить його ефективним у пошуку вибухових речовин.