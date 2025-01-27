Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Straitstimes.

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Что натворила собака

Корги Фу Зай занимает должность резервного оперативника по поиску взрывчатки. Он прошел обучение и получил дипломы и стал полностью квалифицированной полицейской собакой.

Однако Фу Зай мгновенно скомпрометировал себя, когда спал на работе и справлял нужду в собственную миску. К счастью, его не уволили, но лишили премии.

Надеемся, вы будете прилагать более настойчивые усилия в будущем,

– напомнили Фу Зай в офисе полиции.

Многих пользователей сети это видео порадовало, а некоторые требовали, чтобы полиция вернула Фу Зай его бонусы.



Корги-полицейский Фу Зай / Фото из соцсетей

Что известно о собаке-полицейском

Фу Зай – первый корги, который присоединился к рядам китайской полиции. В возрасте шести месяцев он начал службу в полицейском отделении города Вэйфан, провинция Шаньдун. Благодаря своим коротким лапам, Фу Зай способен проникать в труднодоступные места, например, под автомобили, что делает его эффективным в поиске взрывчатых веществ.