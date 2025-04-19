Буря емоцій: вирази обличчя Мелоні на зустрічі з Трампом завірусились у мережі
- Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зустрілася з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.
- Вирази обличчя Мелоні під час зустрічі стали вірусними в мережі через різноманітний спектр емоцій, які вона демонструвала.
- Скриншоти з відео, де Мелоні тримається за перенісся, закочує очі та не приховує своїх емоцій, швидко поширилися в інтернеті.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні в четвер, 17 квітня, була з візитом в Овальному кабінеті Білого дому. Там в неї відбулася зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Попри те, що ЗМІ оприлюднювали офіційні світлини з їхньої зустрічі, в мережі вірусяться саме скриншоти з відео, яке зняли під час зустрічі двох політиків, розповідає 24 Канал.
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Мелоні на зустрічі з Трампом
Вирази обличчя Мелоні під час зустрічі з лідером США стали вірусними в мережі. Так, в соцмережах жартують з різноманітного спектра емоцій італійської премʼєрки в цей момент.
Відео і самі скриншоти з зустрічі політиків з виразами обличчя Мелоні заполонили інтернет. На них Мелоні зафіксовано в моменти, коли вона трималася за перенісся й чоло, а також, коли вона опустила голову.
Мелоні на зустрічі з Трампом / Скриншоти з відео
Крім цього, на самому відео видно, як прем'єр-міністр Італії закочувала очі, хитала головою і загалом не приховувала своїх емоцій.
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Нагадаємо, Трамп почав впроваджувати у життя жорстку митну політику США і був настільки "потужним" у своїх намірах, що наклав мита навіть на безлюдні острови, де живуть лише пінгвіни та тюлені.
Соцмережі не залишили цей факт поза увагою, тож одразу створили чимало мемів.