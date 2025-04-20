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Розваги Fun Дубайські паски та миття вікон: українці створили найсмішніші меми про Великдень
20 квітня, 12:07
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Дубайські паски та миття вікон: українці створили найсмішніші меми про Великдень

Альона Захарова
Основні тези
  • Українці створили численні меми про Великдень, зокрема про миття вікон та випікання пасок.
  • Популярними стали жарти про кількість спечених пасок та нові варіації пасок зі смаком дубайського шоколаду.

Цьогоріч Великдень в Україні традиційно став не лише святом духовного відродження, а й джерелом натхнення для тисяч мемів, що заполонили соцмережі.

Жарти та меми про Великдень, миття вікон та великодні традиції зібрав для вас 24 Канал.

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Меми про Великдень

Звісно, всі порядні господині вже давно вимили вікна. Бажано зі сторони сусідів, даху та орбіти МКС.


Мем про миття вікон / Фото Goni


Кожна господинька у Чистий четвер / Фото Goni

Ну і куди ж без випікання пасочок? Всі ми знаємо цю легенду, коли бабуся каже, що цьогоріч спечемо лише 5 – 10 штук, а до вечора їх магічним чином виходить аж 35!


Коли трошки перестарався з пасочками / Фото Goni

Ох, цей небезпечний момент / Фото Goni


Коли пасочка трошки підгоріла / Фото "Баба і кіт"

Щороку маркетологи пропонують все цікавіші варіації пасок. Якщо у попередні роки паска з начинкою всередині була новинкою, от зараз настала нова ера! Паски зі смаком дубайського шоколаду. Чому б ні?


Дубайська паска точно здивувала б Ісуса / Фото з мережі


Ось, як це було / Фото Goni


Мої плани на літо і та сама пасочка / Фото "Баба і кіт"


Ну і куди ж без привітань родичів / Фото Goni

Як українці б'ються яйцями: дивіться відео

Найкращі меми до Великодня: дивіться відео

@memni_video #українськийтікток #мем #великодень ♬ оригінальний звук - memni_video

Ну і куди ж без скетчів на великодню тематику: дивіться відео

Ті самі привітання від родичів: дивіться відео

@_alex_14.04.2007 #rek #пасха #великдень2024 #мем #прикол #христосвоскрес ♬ оригинальный звук - >¹⁷ⁿОлексій¹⁷ⁿ<

Редакція 24 Каналу вітає вас зі Великоднем! Бажаємо, аби у наших домівках нарешті запанував мир і зло відступило. Смачної пасочки!