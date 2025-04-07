У Луцьку чоловік на підйомнику хотів зробити сюрприз дівчині: вона відповіла жестом 18+

У Луцьку стався курйозний випадок. Чоловік намагався зробити романтичний сюрприз дівчині, але її відповідь була рішучою та простою – вона показала йому непристойний жест.

Мовиться про відео, яке з'явилося у тіктоці @volynblog, передає 24 Канал.

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На оприлюднених у мережі кадрах видно, як чоловік, вирішивши здивувати свою кохану, піднявся на будівельному підйомнику до вікна її квартири. У руках він тримав букет квітів, а в серці – надію на романтичну відповідь.

Проте реакція дівчини виявилася не зовсім очікуваною. Побачивши кавалера за вікном, вона відповіла жестом 18+ і різко зачинила вікно.

У Луцьку чоловік на підйомнику хотів зробити сюрприз дівчині: дивіться відео (Обережно, у відео пристуній непристойний жест, 18+)

Реакція мережі

Користувачі соцмереж були шоковані реакцією дівчини. Однак чимало коментаторів стали на її бік. Вони писали:

"Дівчина молодець. Наглядно показала, що ніякі квіти не врятують від вчинків, які завдали болю і відвернули".

"Це ж скільки х**ні перед цим потрібно натворити".

"Скиньте її номер, будь ласка, треба запитати, що сталось, бо вже на 2 тисячі доларів поспорили".

Що не так з відео

Однак насправді те, що ви бачите на відео – це лише реклама квіткового магазину. Вся сцена була вигадана та зіграна акторами. Ба більше, у тіктоці вже опублікували відео, яке показує зовсім протилежний розвиток подій.

Реклама квіткового у Луцьку: дивіться відео

Раніше ми писали, що українські військові створили ролик, базуючись на старій рекламі ЗСУ з початку 2000-х років, із закликом долучитися до служби за контрактом. Вони знайшли того ж самого актора з оригінального ролика.