Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Вечірній Київ".

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Що відомо про інцидент

Рятувальники розповіли, що отримали повідомлення про інцидент у Святошинському районі у ніч на 4 квітня. Вона розкладала диван у квартирі та затиснула палець у підіймальному механізмі. Киянка не змогла самостійно вибратися з пастки, тож викликала рятувальників.

Оперативна реакція рятувальників дозволила вчасно прибути на місце події. До моменту прибуття фахівців палець потерпілої вже встиг набрякнути та змінити колір через порушення кровообігу внаслідок тривалого стискання.

Рятувальники допомогли дівчині, застосувавши спеціалізоване обладнання. Вони обережно розкрили металеву конструкцію дивана, визволивши таким чином руку дівчини з небезпечної пастки.



Палець дівчини застряг у дивані / Фото КАРС

Попри "курйозність" моменту, дівчина могла серйозно постраждати. Тож, добре, що все минулося без жертв. Як відомо, якщо припиняється кровопостачання до якоїсь частини тіла, це дуже серйозна ситуація, яка може призвести до некрозу тканин (відмирання) і навіть потреби ампутації.

Раніше у столиці стався ще один надзвичайний інцидент. Чоловік впав у ліфтову шахту з 9-го поверху і вижив, зачепившись за троси на рівні 4-го поверху. Рятувальники допомогли йому вибратися з пастки.