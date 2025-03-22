Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Києва.

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Чоловік вижив, зачепившись за троси ліфта

Так, 22 березня о 17:21 до ДСНС надійшло повідомлення про те, що у дев’ятиповерховому житловому будинку у Голосіївському районі у ліфтовій шахті на рівні 4-го поверху знаходиться людина.

Рятувальники дісталися до потерпілого чоловіка, який, як з’ясувалося, впав у шахту ліфта на 9-му поверсі й зачепився у тросах вже на рівні 4-го поверху, де й чекав на порятунок,

– повідомили в ДСНС.

Чоловіку допомогли вибратися за допомогою драбини-палиці, після чого передали бр Віигаді швидкої медичної допомоги.

Чоловіка врятували на 4 поверсі багатоповерхівки / фото ДСНС Києва

До речі, нещодавно у мережі показали, який вигляд має найменший ліфт Києва. Він розрахований всього на одну людину і розташований у центрі міста. Цікаво, що він розміщений у 5-поверховому будинку, де така конструкція не була передбачена.