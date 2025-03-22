Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Киева.

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Мужчина выжил, зацепившись за тросы лифта

Так, 22 марта в 17:21 в ГСЧС поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме в Голосеевском районе в лифтовой шахте на уровне 4-го этажа находится человек.

Спасатели добрались до пострадавшего мужчины, который, как выяснилось, упал в шахту лифта на 9-м этаже и зацепился в тросах уже на уровне 4-го этажа, где и ждал спасения,

– сообщили в ГСЧС.

Мужчине помогли выбраться с помощью лестницы-палки, после чего передали бригаде скорой медицинской помощи.

Мужчину спасли на 4 этаже многоэтажки / фото ГСЧС Киева

Кстати, недавно в сети показали, как выглядит самый маленький лифт Киева. Он рассчитан всего на одного человека и расположен в центре города. Интересно, что он размещен в 5-этажном доме, где такая конструкция не была предусмотрена.