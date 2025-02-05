На лифт обратили внимание в тиктоке kyiv_love_live (Куда пойти в Киеве). О конструкции рассказывает 24 Канал.

Читайте также В Днепре в аренду предлагают квартиру с душем посреди спальни

Самый маленький лифт Киева

Расположен самый маленький лифт столицы в центре, в старом доме на Прорезной. Он рассчитан только на одного человека. Ведь ширина лифта – пол метра.

Интересно, что речь идет о лифте в старом 5-этажном доме, в котором такая конструкция вообще не была предусмотрена.

Одна из версий, что его сделали по специальному заказу советского чиновника, которому было трудно подниматься по лестнице. Согласно другой, мужчина заказал лифт для своей жены. Третья же версия говорит, что подъемник сделали персонально для тогдашнего министра пищевой промышленности. Однако точных данных нет.

Относительно размера, то его довольно легко объяснить – ширина пролета между лестницами не позволяла установить там полноценный лифт.

Как выглядит самый маленький лифт в Киеве: смотрите видео

Что о лифте говорят пользователи сети

Только за 2 дня ролик просмотрели уже почти 250 тысяч раз. Пользователи сети активно комментируют видео. В частности, пишут такое: