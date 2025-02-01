Соответствующее объявление появилось на сайте DIM.RIA. Как выглядит квартира, какие удобства она предлагает, рассказывает 24 Канал.

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Оригинальная квартира в Днепре

В Днепре в аренду предлагают двухкомнатную квартиру. Расположена она недалеко от центра города – на проспекте Яворницкого, на первом этаже пятиэтажного дома, возведенного в период с 1980 по 1989 годы. Площадь жилья составляет 40,2 квадратных метра, из них жилая – 23,3 квадрата.

В квартире есть две спальни, кухня и туалет. Особенностью квартиры является то, что в каждой из спален есть душевая кабина. Из техники жилье укомплектовано стиральной машиной, холодильником, газовой плитой и кондиционером.



Такой вид имеет душевая кабина в спальне / Фото DIM.RIA

По словам владельца, косметический ремонт в квартире делали в 2018 году.

Рядом больница Мечникова. Можно под тихий офис. Нужная мебель обсудим. Свободная,

– говорится в объявлении.

Сколько стоит аренда

За жилье с такой интересной планировкой владелец просит 10 тысяч гривен (238 долларов) в месяц. Кроме арендной платы, придется платить и за коммуналку. Летом это примерно 1 300 гривен ежемесячно, а зимой – 2 500 гривен.

Однако местные жители шутят, что за такую квартиру можно брать 20, а то и 30 тысяч гривен в месяц.

В Днепре в аренду сдают квартиру с душевыми кабинами в спальнях: Фото DIM.RIA