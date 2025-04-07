Говорится о видео, которое появилось в тиктоке @volynblog, передает 24 Канал.
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На обнародованных в сети кадрах видно, как мужчина, решив удивить свою любимую, поднялся на строительном подъемнике к окну ее квартиры. В руках он держал букет цветов, а в сердце – надежду на романтический ответ.
Однако реакция девушки оказалась не совсем ожидаемой. Увидев кавалера за окном, она ответила жестом 18+ и резко закрыла окно.
В Луцке мужчина на подъемнике хотел сделать сюрприз девушке: смотрите видео (Осторожно, в видео пристуний неприличный жест, 18+)
Реакция сети
Пользователи соцсетей были шокированы реакцией девушки. Однако немало комментаторов стали на ее сторону. Они писали:
- "Девушка молодец. Наглядно показала, что никакие цветы не спасут от поступков, которые причинили боль и отвернули".
- "Это же сколько х**ни перед этим нужно натворить".
- "Скиньте её номер, пожалуйста, надо спросить, что произошло, потому что уже на 2 тысячи долларов поспорили".
Что не так с видео
Однако на самом деле то, что вы видите на видео – это лишь реклама цветочного магазина. Вся сцена была придумана и сыграна актерами. Более того, в тиктоке уже опубликовали видео, которое показывает совершенно противоположное развитие событий.
Реклама цветочного в Луцке: смотрите видео
Ранее мы писали, что украинские военные создали ролик, основываясь на старой рекламе ВСУ с начала 2000-х годов, с призывом присоединиться к службе по контракту. Они нашли того же самого актера из оригинального ролика.