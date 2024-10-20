47-летняя отдельная механизированная бригада обнародовала ролик с призывом вступить в ряды ВСУ. Бойцы уверяют, что это вовсе не плагиат рекламы 2000-х годов.

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Актер из популярной рекламы ВСУ служит в армии

Военные говорят, что они не просто скопировали идею, а нашли того же самого главного актера из легендарного ролика 20-ти летней давности.

Виктор служит в 47 отдельной механизированной бригаде. Как и тогда, снова призывает на контракт,

– отметили в бригаде.

Новая реклама службы по контракту: смотрите видео

Старый ролик 20-летней давности: смотрите видео

К слову, адвокат объяснил, можно ли подписать контракт с ВСУ после получения повестки, и что на это влияет.

Напомним, что в октябре этого года Рада расширила категории лиц, которым разрешается вступать на контрактную службу. Теперь это право распространяется на иностранцев и людей без гражданства.