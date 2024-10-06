В интервью РБК-Украина адвокат Дмитрий Франчук отметил, что теоретически можно пойти служить по контракту после получения повестки, однако на практике возникают трудности.

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Как перейти на службу по контракту

По словам специалиста, законом не запрещено мобилизованным лицам подписывать контракт с ВСУ. Решение о том, позволить ли мужчине служить по контракту, принимают ТЦК, учитывая его военно-учетную специальность, потребности Вооруженных Сил Украины, другие важные факторы. В военкомате оставляют за собой право отказать мобилизованному в службе по контракту.

Дмитрий Франчук рассказал, как следует действовать, если вам уже пришла повестка, а вы хотите подписать контракт. Прежде всего, надо обратиться в ТЦК и СП по месту вашей регистрации и подать туда заявление о подписании контракта на военную службу, предоставив все необходимые документы. Далее нужно пройти медкомиссию. И в случае согласия ТЦК, вы сможете подписать контракт на военную службу

Юрист объяснил, что переход на службу по контракту – это длительный процесс. Кроме того, нет гарантий, что ТЦК дадут вам согласие. Эксперт предупредил, что пока нет окончательного решения от военкомата, мужчины должны выполнять требования повестки.

К слову, в Генштабе рассказали, что люди разного призывного возраста могут подписать контракт с ВСУ на разный период.