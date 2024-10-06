В інтерв'ю РБК-Україна адвокат Дмитро Франчук зазначив, що теоретично можна піти служити за контрактом після отримання повістки, однак на практиці виникають труднощі.

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Як перейти на службу за контрактом

За словами фахівця, законом не заборонено мобілізованим особам підписувати контракт із ЗСУ. Рішення про те, чи дозволити чоловіку служити за контрактом, ухвалюють ТЦК, враховуючи його військово-облікову спеціальність, потреби Збройних Сил України, інші важливі фактори. У військкоматі залишають за собою право відмовити мобілізованому у службі за контрактом.

Дмитро Франчук розповів, як варто діяти, якщо вам вже прийшла повістка, а ви прагнете підписати контракт. Передусім, треба звернутися до ТЦК та СП за місцем вашої реєстрації та подати туди заяву про підписання контракту на військову службу, надавши усі необхідні документи. Далі потрібно пройти медкомісію. І у разі згоди ТЦК, ви зможете підписати контракт на військову службу

Юрист пояснив, що перехід на службу за контрактом – це довготривалий процес. Крім того, немає гарантій, що ТЦК дадуть вам згоду. Експерт попередив, що поки немає остаточного рішення від військкомату, чоловіки мають виконувати вимоги повістки.

До слова, у Генштабі розповіли, що люди різного призовного віку можуть підписати контракт з ЗСУ на різний період.