Та як дізнатися про штраф від ТЦК – пояснив юрист Дмитро Франчук у коментарі "РБК-Україна".

До теми Штрафи за ухилення від мобілізації: коли накладаються та в якому розмірі

Як перевірити, чи є штраф від ТЦК

Юрист зауважив, що це можна зробити кількома способами. Зокрема:

особистий візит до ТЦК за місцем вашої реєстрації. Там вам нададуть інформацію про наявність штрафу, його суму та причину накладення;

електронний сервіс Дія – у розділі "Сервіси" потрібно обрати "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку". Там буде доступна інформація про наявні штрафи, розмір і причини накладення;

мобільний застосунок Дія – у розділі "Послуги" обрати "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку";

поштове повідомлення, – якщо вам надійшло поштове повідомлення про накладення штрафу.

До речі, за даними Мін'юсту, якщо громадянин отримав штраф від ТЦК та СП і щодо нього розпочали виконавче провадження, інформацію про це можна знайти в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП).