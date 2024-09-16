З 17 липня військовозобов'язані українці можуть оновити дані лише у ТЦК та Резерв+, тоді як ЦНАПи більше не надають цю послугу. Громадяни, які не встигнуть зробити оновлення у встановлений термін, можуть одержати штраф за відсутність актуальних даних.

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Які бувають штрафи за ухилення від мобілізації

Відповідно до положень нового закону про мобілізацію, українці, які підлягають військовій службі та не оновили свої дані до 16 липня, можуть зіткнутися з адміністративним штрафом. Зокрема, у травні 2024 року розміри штрафів було збільшено, а також запроваджено нові види покарань за порушення правил мобілізації:

стаття 210 – порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку – наприклад, випадки, коли військовозобов'язаний не уточнив свої дані, не став на облік або не повідомив про зміну своїх даних, як от про зміну місця проживання або одруження;

стаття 210–1 – порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – стосується таких випадків, як неявка в ТЦК, відмова від отримання повістки, порушення правил військового обліку співробітників з боку підприємств.

Таким чином, за порушення військового обліку можна отримати штраф розміром:

від 3 400 до 8 500 грн у мирний час;

від 17 000 до 25 500 грн під час дії воєнного стану або у випадку повторного порушення.

Штраф можуть накласти протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше, ніж через рік з дня його вчинення.

Заочні штрафи за порушення правил мобілізації

З травня військкомати отримали можливість накладати штрафи за порушення правил мобілізації без необхідності складання протоколу у присутності порушника та отримання судового рішення. Штраф може бути призначений та накладений заочно, якщо:

порушення було вчинено в особливий період;

військовозобов'язаний не повідомив і не підтвердив наявність поважної причини неявки в ТЦК, хоча був повідомлений про дату, час і місце виклику до центру комплектування;

У таких ситуаціях представник ТЦК може оперативно ініціювати процес притягнення порушника до відповідальності та накладення штрафу без його присутності.

Однак для цього йому необхідно мати документи, що підтверджують, що військовозобов'язаний був належним чином повідомлений про дату, час і місце виклику до центру комплектування.