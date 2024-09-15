Закон про мобілізацію впорядкував військовий облік, але не посилив відповідальність за ухилення від нього. Таку думку висловив ветеран війни з Росією Євген Дикий у коментарі 24 Каналу.

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Що дає підстави для відмови брати повістку

Повістка означає виклик військовозобов'язаного до ТЦК з метою виконання правил військового обліку – найчастіше, з метою постановки на військовий облік, оновлення облікових даних, проходження ВЛК та визначення рівня придатності до військової служби.

Очевидно, що у випадку відсутності військово-облікових документів взагалі, застарілих даних у них, неактуальної ВЛК є підставою для вручення військовозобов'язаному повістки на оновлення військово-облікових даних. Водночас, якщо ви переконані, що сповна виконали правила військового обліку, недавно оновили облікові дані, про що маєте відповідну відмітку та маєте штрих-код для перевірки відповідної інформації в єдиному реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" про наявність відстрочки від мобілізації, то підстав для вручення вам повістки немає,

– зауважили юристи.

Вони порадили: найкраще у такому випадку пояснити представникам ТЦК та СП, що з моменту останнього візиту до ТЦК та СП облікові дані у вас не змінилися та наразі є діюча відстрочка.

Хто та яких умов може відмовитися від повістки:

категорія осіб, яка була виключена з військового обліку;

якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена на це особа;

на повістці немає печатки ТЦК / підпису його керівника.

Що буде, якщо я відмовився від повістки

Якщо ж військово-облікові дані не оновлені, то підстав для відмови від отримання повістки немає. Така відмова від повістки трактується як порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. У випадку відмови військовозобов'язаного від повістки такий факт однозначно фіксується з боку представників ТЦК та СП, тобто складається відповідний акт про відмову від повістки,

– сказано в матеріалі.

В цьому документі військовозобов'язаний може зазначити причини відмови від повістки та поставити підпис. Якщо він відмовився і підписувати акт, то його підпишуть свідки відмови від отримання повістки.

Акт про відмову від повістки важливо скласти – саме він підтверджує відмову від повістки і є підставою для того, щоб настали правові наслідки.

ТЦК та СП виносить постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Покарання за такі дії може складати від 17 000 до 25 500 гривень.

Які наслідки відмови від повістки

Вони залежать від виду повістки:

Відмова від повістки на оновлення військово-облікових даних тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Аналогічна адміністративна відповідальність настає також у випадку отримання та ігнорування такої повістки.

Під час відмови від проходження ВЛК або відмови від мобілізаційного розпорядження (бойової повістки) настає кримінальна відповідальність. Дії із відмови від мобілізаційного розпорядження можуть трактуватись як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову під час мобілізації.

Важливо! Кількість відмов від повісток на оновлення військово-облікових даних не означає перехід від адміністративної до кримінальної відповідальності. За відмову від повістки про оновлення військово-облікових даних може наставати лише адміністративна відповідальність.