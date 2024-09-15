Закон о мобилизации упорядочил воинский учет, но не усилил ответственность за уклонение от него. Такое мнение высказал ветеран войны с Россией Евгений Дикий в комментарии 24 Каналу.

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Что дает основания для отказа брать повестку

Повестка означает вызов военнообязанного в ТЦК с целью выполнения правил воинского учета – чаще всего, с целью постановки на воинский учет, обновления учетных данных, прохождения ВВК и определения уровня годности к военной службе.

Очевидно, что в случае отсутствия военно-учетных документов вообще, устаревших данных в них, неактуальной ВВК является основанием для вручения военнообязанному повестки на обновление военно-учетных данных. В то же время, если вы убеждены, что вполне выполнили правила воинского учета, недавно обновили учетные данные, о чем имеете соответствующую отметку и имеете штрих-код для проверки соответствующей информации в едином реестре военнообязанных "Оберіг" о наличии отсрочки от мобилизации, то оснований для вручения вам повестки нет,

– отметили юристы.

Они посоветовали: лучше всего в таком случае объяснить представителям ТЦК и СП, что с момента последнего визита в ТЦК и СП учетные данные у вас не изменились и сейчас есть действующая отсрочка.

Кто и при каких условиях может отказаться от повестки:

категория лиц, которая была исключена из воинского учета;

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

на повестке нет печати ТЦК/подписи его руководителя.

Что будет, если я отказался от повестки

Если же военно-учетные данные не обновлены, то оснований для отказа от получения повестки нет. Такой отказ от повестки трактуется как нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации. В случае отказа военнообязанного от повестки такой факт однозначно фиксируется со стороны представителей ТЦК и СП, то есть составляется соответствующий акт об отказе от повестки,

– сказано в материале.

В этом документе военнообязанный может указать причины отказа от повестки и поставить подпись. Если он отказался и подписывать акт, то его подпишут свидетели отказа от получения повестки.

Акт об отказе от повестки важно составить – именно он подтверждает отказ от повестки и является основанием для того, чтобы наступили правовые последствия.

ТЦК и СП выносит постановление о привлечении к административной ответственности. Наказание за такие действия может составлять от 17 000 до 25 500 гривен.

Какие последствия отказа от повестки

Они зависят от вида повестки:

Отказ от повестки на обновление военно-учетных данных влечет за собой административную ответственность в виде штрафа. Аналогичная административная ответственность наступает также в случае получения и игнорирования такой повестки.

При отказе от прохождения ВВК или отказа от мобилизационного распоряжения (боевой повестки) наступает уголовная ответственность. Действия по отказу от мобилизационного распоряжения могут трактоваться как совершение уголовного преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от призыва по мобилизации.

Важно! Количество отказов от повесток на обновление военно-учетных данных не означает переход от административной к уголовной ответственности. За отказ от повестки об обновлении военно-учетных данных может наступать только административная ответственность.