В частности, теперь местные власти обязаны создавать группы оповещения, а также выдают акты. В то же время органы полиции должны проводить проверки военно-учетных документов у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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Оповещение о призыве на военную службу

Дмитрий Лубинец отметил, что относительно оповещения о призыве на военную службу, по новому закону о мобилизации были установлены четкие механизмы взаимодействия между различными ведомствами.

Это включает согласование действий между ТЦК и СП, медицинскими учреждениями, образовательными учреждениями и другими организациями. Такое взаимодействие повышает эффективность и снижает административные барьеры,

– объяснил он.

Одновременно с законом пришла и цифровизация процесса призыва. Им предусмотрено использование электронных ресурсов для оповещения граждан о мобилизации. Это уменьшает вероятность человеческих ошибок, позволяет автоматизировать многие процессы и упрощает коммуникацию между гражданами и ТЦК и СП.

Изменения в процессе оповещения / инфографика Дмитрия Лубинца