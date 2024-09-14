Зокрема, тепер місцева влада зобов'язана створювати групи оповіщення, а також видають акти. Водночас органи поліції мають проводити перевірки військово-облікових документів у чоловіків віком від 18 до 60 років.

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Оповіщення про призов на військову службу

Дмитро Лубінець зазначив, що стосовно оповіщення про призов на військову службу, за новим законом про мобілізацію були встановлені чіткі механізми взаємодії між різними відомствами.

Це включає узгодження дій між ТЦК та СП, медичними установами, освітніми закладами та іншими організаціями. Така взаємодія підвищує ефективність та знижує адміністративні бар’єри,

– пояснив він.

Водночас з законом прийшла й цифровізація процесу призову. Ним передбачене використання електронних ресурсів для оповіщення громадян про мобілізацію. Це зменшує ймовірність людських помилок, дозволяє автоматизувати багато процесів і спрощує комунікацію між громадянами та ТЦК та СП.

Зміни до процесу оповіщення / інфографіка Дмитра Лубінця