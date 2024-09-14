Зокрема, юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнер" зазначили, що передусім повістка означає виклик військовозобов'язаного до військкомату з метою виконання правил військового обліку.

Дивіться також Виїзд за кордон у 17 років: юристи відповіли, який документ обов'язково потрібно отримати

Найчастіше повістку вручають:

з метою постановки на військовий облік,

оновлення облікових даних,

проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)

визначення рівня придатності до військової служби.

У випадку відсутності військово-облікових документів взагалі, застарілих даних у них, неактуальної ВЛК є підставою для вручення військовозобов’язаному повістки на оновлення військово-облікових даних,

– зазначили юристи.

Коли ви можете відмовитись від повістки

Якщо чоловік нещодавно оновив облікові дані, про що маєте відповідну відмітку та має штрих код для перевірки цієї інформації в єдиному реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" про наявність відстрочки від мобілізації, то підстав для вручення повістки – немає.

"Слід пояснити представникам ТЦК та СП, що з моменту останнього візиту до ТЦК та СП облікові дані у вас не змінилися та наразі є діюча відстрочка", – додали юристи.

Зауважте. Без будь-яких юридичних наслідків відмовитись від повістки можуть особи, які були виключені з військового обліку. Юристи зазначили, що такі чоловіки з моменту виключення з обліку не мають жодного юридичного та правового зв'язку з ТЦК.

Також відмовитися від повістки можна за умов: