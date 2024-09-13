Як зазначають у Безоплатній правовій допомозі, хлопці, яким виповнилося 17 років, мають право на перетин кордону. Про це йдеться у постанові Кабміну №1487. Але важливим є отримання одного документа напередодні – приписного свідоцтва.

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Нюанси виїзду за кордон для 17-річних

Постанова уряду передбачає, що хлопці мають ставати на військовий облік у рік досягнення 17-річного віку. Проте вони можуть виїжджати за кордон без додаткових дозволів від центрів комплектування.

Зверніть увагу! Отже, хлопці, які мають приписне свідоцтво та перебувають на військовому обліку, можуть перетнути кордон без дозволів і довідок.

Правозахисники наголошують на важливості отримання приписного свідоцтва для можливості виїзду за кордон, адже це документ, який свідчить, що людина стала на облік у центрі комплектування.

Додамо, що воєнний стан в Україні вводить обмеження на виїзд для військовозобов’язаних чоловіків лише віком від 18 до 60 років.

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Раніше у ТЦК розповідали про нюанси щодо розсилання повісток поштою. За словами посадовців, відповідні документи надсилаються всім військовозобов'язаним, незалежно від того, чи оновили вони свої дані. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України №560.