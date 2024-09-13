Как отмечают в Безоплатной правовой помощи, ребята, которым исполнилось 17 лет, имеют право на пересечение границы. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1487. Но важным является получение одного документа накануне – приписного свидетельства.
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Нюансы выезда за границу для 17-летних
Постановление правительства предусматривает, что юноши должны становиться на воинский учет в год достижения 17-летнего возраста. Однако они могут выезжать за границу без дополнительных разрешений от центров комплектования.
Правозащитники отмечают важность получения приписного свидетельства для возможности выезда за границу, ведь это документ, который свидетельствует, что человек стал на учет в центре комплектования.
Добавим, что военное положение в Украине вводит ограничения на выезд для военнообязанных мужчин только в возрасте от 18 до 60 лет.
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Ранее в ТЦК рассказывали о нюансах относительно рассылки повесток по почте. По словам чиновников, соответствующие документы направляются всем военнообязанным, независимо от того, обновили ли они свои данные. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №560.