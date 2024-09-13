Как отмечают в Безоплатной правовой помощи, ребята, которым исполнилось 17 лет, имеют право на пересечение границы. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1487. Но важным является получение одного документа накануне – приписного свидетельства.

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Нюансы выезда за границу для 17-летних

Постановление правительства предусматривает, что юноши должны становиться на воинский учет в год достижения 17-летнего возраста. Однако они могут выезжать за границу без дополнительных разрешений от центров комплектования.

Обратите внимание! Итак, юноши, которые имеют приписное свидетельство и находятся на воинском учете, могут пересечь границу без разрешений и справок.

Правозащитники отмечают важность получения приписного свидетельства для возможности выезда за границу, ведь это документ, который свидетельствует, что человек стал на учет в центре комплектования.

Добавим, что военное положение в Украине вводит ограничения на выезд для военнообязанных мужчин только в возрасте от 18 до 60 лет.

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Ранее в ТЦК рассказывали о нюансах относительно рассылки повесток по почте. По словам чиновников, соответствующие документы направляются всем военнообязанным, независимо от того, обновили ли они свои данные. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №560.