Этот вопрос постоянно обсуждает правительство, и нередко в законодательство вносят изменения. Поэтому омбудсман решил разъяснить, кто имеет право на отсрочку и при каких обстоятельствах.

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Лубинец об изменениях по отсрочке

Омбудсман сообщил, что определены механизмы, по которым работники критически важных отраслей экономики и государственного управления могут получить отсрочку от мобилизации. Это позволяет обеспечить функционирование ключевых сфер, таких как энергетика, транспорт, здравоохранение и тому подобное.

Также правительство усовершенствовало процедуру предоставления отсрочки от мобилизации. Так, установлены четкие критерии и процедуры предоставления отсрочки от мобилизации. Это может включать отсрочку для работников критически важных отраслей, студентов, людей с семейными обстоятельствами, которые нуждаются в их присутствии. По словам Лубинца, такая процедура помогает сохранить критически важные функции в обществе и поддерживать социальную стабильность.

Все, что надо знать об отсрочке

Лубинец объяснил, что процесс предоставления отсрочки от мобилизации – это сложная система. Так, сначала создают при ТЦК и СП создают комиссию по предоставлению отсрочки. В нее входят председатель комиссии – руководитель районного (городского) ТЦК и СП, а также представители аппарата, структурных подразделений (образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, службы по делам детей, ЦНАП) районной, городской госадминистрации (военной администрации).

Документы и заявление на отсрочку от мобилизации нужно подавать лично на имя председателя комитета. Форма этого заявления определена в приложении 4 к Постановлению Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года. К заявлению также нужно приложить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Комиссия обязана рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки в течение 7 дней со дня поступления, но не позднее следующего дня с даты получения информации на запросы в органы государственной власти.

На основании рассмотрения документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. Решение оформляется протоколом и сообщается заявителю не позднее следующего дня после принятия решения.

Срок действия отсрочки определяется сроком действия законных оснований для ее предоставления. Однако – не более чем на срок проведения мобилизации.

Все военнообязанные, которые имеют право на отсрочку и положительное решение комиссии о ее предоставлении, получают справку с указанным сроком на отсрочку от мобилизации. Если военнообязанному будет отказано в предоставлении отсрочки, то он получит письменный ответ от комиссии, почему ему отказано.