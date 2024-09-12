Адвокат Роман Кичко напомнил, что штраф нужно оплатить в течение 15 дней.

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Какое наказание за несвоевременную оплату штрафа

По словам адвоката, если вовремя не оплатить штраф, то его сумма удвоится до 34 тысяч гривен.

Он отметил, что привлечение к админответственности и наложение штрафа за нарушение правил воинского учета и мобилизации "немного похоже на процедуру рассмотрения дела в суде".

Изначально штраф может наложить только руководитель ТЦК в помещении военкомата. Если человек его не платит, то ТЦК передает материалы об административном взыскании в исполнительную службу для принудительного взыскания штрафа.

Штраф составляет 17 тысяч и выше для физического лица. Но это не всегда может быть 17 тысяч, если человек его не платит. Например, штраф наложили, человек о нем не знал и не платит в течение 15 дней, тогда ТЦК передает эти материалы об административном взыскании в исполнительную службу, то есть к принудительному взысканию штрафа, к тому же штраф удваивается. То есть 17 надо умножить на два, если человек не оплатил штраф в течение 15 дней,

– объяснил адвокат.

Кстати, напомним, что повестка может прийти по почте. Она будет считаться врученной даже если гражданин отсутствует по адресу регистрации. Поэтому, если вовремя не прибыть в ТЦК, впоследствии может прийти штраф.