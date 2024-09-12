Адвокат Роман Кичко нагадав, що штраф потрібно сплатити впродовж 15 днів.

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Яке покарання за невчасну оплату штрафу

За словами адвоката, якщо вчасно не сплатити штраф, то його сума подвоїться до 34 тисяч гривень.

Він зазначив, що притягнення до адмінвідповідальності та накладання штрафу за порушення правил військового обліку та мобілізації "трохи схоже на процедуру розгляду справи в суді".

Початково штраф може накласти тільки керівник ТЦК у приміщенні військкомату. Якщо людина його не сплачує, то ТЦК передає матеріали про адміністративне стягнення до виконавчої служби для примусового стягнення штрафу.

Штраф становить 17 тисяч і вище для фізичної особи. Але це не завжди може бути 17 тисяч, якщо людина його не сплачує. Наприклад, штраф наклали, людина про нього не знала і не сплачує протягом 15 днів, тоді ТЦК передає ці матеріали про адміністративне стягнення до виконавчої служби, тобто до примусового стягнення штрафу, до того ж штраф подвоюється. Тобто 17 треба помножити на два, якщо людина не сплатила штраф упродовж 15 днів,

– пояснив адвокат.

До речі, нагадаємо, що повістка може прийти поштою. Вона вважатиметься врученою навіть якщо громадянин відсутній за адресою реєстрації. Тож, якщо вчасно не прибути до ТЦК, згодом може прийти штраф.