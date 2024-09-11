Процедура отправки повесток по почте предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины №560. Все необходимые нюансы рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин во время брифинга.

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Как отправляют повестки по почте

По словам представителя ТЦК, гражданам, которые обновили свои данные, повестка направляется на адрес, который они указали при обновлении данных. Если человек не обновил их, то оповещение направляется на адрес регистрации. Информация об адресе, по которому человек зарегистрирован, есть в базе данных Оберег и подтягивается туда из разных реестров.

Количество повесток, которые должны прислать гражданам, зависит от поставленных задач по комплектованию.

Конечно, что они не будут всем, всей области направлены в один день. При необходимости, зависимости от того, каких специалисты нужны, будут какие-то, например, требования по возрасту какого-то подразделения,

– объяснил Роман Истомин.

Важно! Надлежащим вручением повестки считаются непосредственно вручение, отказ от получения или даже отсутствие гражданина по адресу, например, регистрации.

По словам Истомина, повестка по почте предусмотрена всем военнообязанным гражданам.

Это может быть повестка для прохождения городской врачебной комиссии, это может быть повестка на отправку в учебный центр, если у него все данные уточнены и есть информация о том, что он пригоден по состоянию здоровья, нет отсрочки,

– объяснил он.

К слову, ранее стало известно, что уже совсем скоро в Украине должны изменить систему бронирования. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что просто откупиться от мобилизации будет невозможно.