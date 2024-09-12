Согласно законодательству Украины, некоторые категории мужчин считаются непригодными к военной службе по состоянию здоровья.
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С какими заболеваниями опорно-двигательной системы не берут в армию
Лица с данными заболеваниями считаются непригодными к военной службе и будут исключены из реестра:
- двусторонние ампутационные культи верхних или нижних конечностей на любом уровне;
- односторонняя ампутационная культи нижней конечности выше верхней трети голени;
- односторонняя ампутационная культи верхней или нижней конечности на любом уровне.
Лица, у которых диагностированы определенные заболевания, будут освобождены от мобилизационных требований. Это касается тех, чьи болезни привели к значительному нарушению функций организма или к устойчивым и серьезным изменениям в состоянии здоровья, а именно:
- инфекционные артропатии со стойкими нарушениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);
- воспалительные полиартропатии с существенными нарушениями функций (ревматоидный артрит, васкулит, бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические и псориатические
- артропатии, ювенильный артрит, подагра);
- системные заболевания соединительной ткани с выраженными нарушениями (полиартериит узелковый, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера,
- синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, склеродермия, синдром Шегрена, болезнь Бехчета, эозинофильный фасциит);
- тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;
- артрозы и другие заболевания суставов с существенными нарушениями;
- заболевания мышц, синовиальных оболочек и сухожилий со значительными нарушениями функций;
- остеопатии и хондропатии с выраженными нарушениями (остеопороз, остеомаляция, замедленное срастание переломов, стрессовые переломы, остеомиелит, болезнь Педжета и другие);
- деформации и дефекты пальцев или конечностей с нарушениями функций;
- заболевания позвоночника с существенными нарушениями (искривление, остеохондроз, спондилолистез, повреждения межпозвоночных дисков).
Нагдаємо, что с 1 сентября 2024 года мобилизационный процесс продолжил регулироваться новым законом, вступившим в силу 18 мая этого года. Гражданам призывного возраста, которые не имеют оснований для отсрочки, и дальше будут вручать повестки.