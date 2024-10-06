Но как узнать о штрафе от ТЦК – объяснил юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина".
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Как проверить, есть ли штраф от ТЦК
Юрист отметил, что это можно сделать несколькими способами. В частности:
- личный визит в ТЦК по месту вашей регистрации. Там вам предоставят информацию о наличии штрафа, его сумму и причину наложения;
- электронный сервис Дия – в разделе "Сервисы" нужно выбрать "Совершение мероприятий по штрафам за нарушение правил воинского учета". Там будет доступна информация об имеющихся штрафах, размер и причины наложения;
- мобильное приложение Дия – в разделе "Послуги" выбрать "Совершение мероприятий по штрафам за нарушение правил воинского учета";
- почтовое уведомление – если вам пришло почтовое уведомление о наложении штрафа.
Кстати, по данным Минюста, если гражданин получил штраф от ТЦК и СП и по нему начали исполнительное производство, информацию об этом можно найти в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП).