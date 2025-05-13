Халк у Карпатах та Чорна Вдова у Львові: ШІ показав життя Месників в Україні

Месники приїхали в Україну – щоправда, лише уявно. У соцмережах набирають популярності кадри, згенеровані за допомогою штучного інтелекту, на яких культові супергерої Marvel опинилися в українських реаліях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт у тіктоці al_content_juli.

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Так, штучний інтелект перемістив Халка в українські Карпати, а Чорну Вдову – на вулиці Львова. Але справжній фурор спричинив Капітан Америка, який тепер має вигляд патріотичного воїна з тризубом на грудях і щитом у кольорах українського прапора. Він стоїть на Майдані Незалежності на фоні жовто-блакитних прапорів – наче сучасний символ нескореності.

ШІ перемістив Месників в Україну: дивіться відео

Ці зображення були створені за допомогою генеративного ШІ, імовірно – Midjourney або іншого популярного інструмента для AI-графіки. Щоб зробити такі зображення, потрібно використати фото супергероїв Marvel і попросити ШІ перемістити їх в Україну, адаптувавши їх під наші реалії.

Дуже важливо при цьому правильно написати промт (запит). Бажано це робити англійською мовою і описувати все якомога детальніше. Оживити отримані картинки можна за допомогою додатків Deep Nostalgia, Midjourney, Runway ML (Gen-2), Kaiber.

Раніше ШІ уявив героїв серіалу "Величне століття. Роксолана" українцями. На кадрах, згенерованих нейромережею, ми бачимо, як головний герой телешоу султан Сулейман їсть шашлик на фоні фортеці, а Роксолана у вишиванці фотографується біля пейзажних краєвидів на рідних землях.