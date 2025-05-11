Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт у тіктоці АI_content_Jula.
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На кадрах, згенерованих нейромережею, ми бачимо, як головний герой телешоу султан Сулейман їсть шашлик на фоні фортеці, а Гюрем, вона ж Роксолана з України або Настя Лісовська, у вишиванці фотографується біля пейзажних краєвидів на рідних землях.
Герой другого плану, Ібрагім, порається на городі, а Валіде варить борщ. У цьому їй допомагає Махідевран, яка чистить картоплю.
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Як не дивно, це відео швидко стало популярним у тіктоці. Воно набрало майже 100 тисяч переглядів. Ось, які коментарі залишали користувачі соцмереж:
- "Приїхали на батьківщину до Гюррем".
- "Оце Валіде потужна! Не кожна зможе борщ варити, тримаючи рукою залізну розпечену каструлю".
- "Сулейман вирішив прям з шампуром захавати".
- "Тепер я хочу подивитися ось цю версію серіалу ".
Раніше за допомогою ШІ ми мали змогу побачити відомих українських особистостей у грі Mortal Kombat. Таким чином, українці по-новому поглянули на таких відомих людей, як Іво Бобул, Євген Клопотенко, Влад Яма та Пес Патрон.