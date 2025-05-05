Однак у грі також є протагоністи та антагоністи, тому комбінація з Пса Патрона, Усика, Гордона та Влада Ями, напевно, теж має право на існування у віртуальній реальності. Про це пише 24 Канал, посилаючись на відео в тікток @ye.vgen.

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Кого зобразили у "Mortal Kombat по-українськи"

Автор попросив ШІ зобразити, як би виглядали у Mortal Kombat: Іво Бобул, Степан Гіга, Євген Клопотенко, Дзідзьо, Дмитро Гордон, Катерина Осадча, Святослав Вакарчук, Олександр Усик, Калуш, Пес Патрон та Влад Яма.

Крім цього, показали "втікаліті" Влада Ями, що неабияк розвеселило користувачів. Ще коментатори "зацінили" пірамідки Гордона та потужність Пса Патрона:

"Від цього "vtikality" мене порвало";

"Якщо у фаталіті Гордон не вириває кадик, то гру не беру";

"Потужнометр зашкалює";

"У пса Патрона всі шанси".

Mortal Kombat по-українськи: дивіться відео

Як створюються такі відео?