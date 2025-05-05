Однако в игре также есть протагонисты и антагонисты, поэтому комбинация из Пса Патрона, Усика, Гордона и Влада Ямы, наверное, тоже имеет право на существование в виртуальной реальности. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на видео в тикток @ye.vgen.

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Кого изобразили в "Mortal Kombat по-украински"

Автор попросил ИИ изобразить, как бы выглядели в Mortal Kombat: Иво Бобул, Степан Гига, Евгений Клопотенко, Дзидзьо, Дмитрий Гордон, Екатерина Осадчая, Святослав Вакарчук, Александр Усик, Калуш, Пес Патрон и Влад Яма.

Кроме этого, показали "vtikality" Влада Ямы, что изрядно развеселило пользователей. Еще комментаторы "заценили" пирамидки Гордона и мощность Пса Патрона:

  • "От этого "vtikality" меня порвало";
  • "Если в фаталити Гордон не вырывает кадык, то игру не беру";
  • "Мощнометр зашкаливает";
  • "У пса Патрона все шансы".

Mortal Kombat по-украински: смотрите видео

Как создаются такие видео?

Искусственный интеллект генерирует такие видео с помощью специализированных программ, которые обучаются на большой базе визуальных данных, изучая черты лиц, пропорции, освещения, текстуры и другие детали. Из собранной информации ИИ комбинирует черты из изученных изображений, добавляя необходимые изменения. Например, недавно он показал, как бы выглядели "Отчаянные домохозяйки" в Украине.