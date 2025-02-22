Новий рекорд Гіннесса: чоловік створив кубик Lego розміром з клітину крові

У Британії художник мініатюр Девід Ліндон встановив новий світовий рекорд. Він потрапив до Книги рекордів Гіннесса, створивши мікроскопічний кубик Lego, розмір якого такий самий як однієї з часток крові людини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннесса.

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Що відомо про рекорд

У це важко повірити, але розмір витвору пана Ліндона складає усього 0,02517 міліметра або 0,00099 дюйма. Сам автор каже, що йому довелося достатньо багато витратити часу та сил, аби створити його.

Проблема створення крихітних об'єктів, які неможливо побачити без мікроскопа, вимагає як фізичної, так і розумової праці,

– сказав митець.



Витвір пана Ліндона під мікроскопом / Фото Jacqueline Lindon

Як зафіксували рекорд

Відомо, що ця робота автора є червоним кубиком Lego, яку пан Ліндон створив ще 2019 року під час роботи над іншими творами. Для підтвердження нового рекорду було залучено дві команди – початку Evident Scientific провели замірювання за допомогою світлового мікроскопа, а потім компанія Spectrographic Limited у Лідсі підтвердила, що це найменша скульптура.

Довідка. Попередній рекорд належав іншому художнику Віллару Вігану, який створив крихітку фігурку конструктора Lego у 2017 році.

Сам пан Ліндон наголосив, що йому подобаються виклики і він любить дисципліну.