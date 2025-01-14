В Ірландії невідомий постійно залишає помідори на мосту: як на це реагують люди

У столиці Ірландії, Дубліні, з'явилася нова туристична атракція. Все почалося з того, що хтось виклав помідори сорту "черрі" на міст вздовж Drumcondra Road.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Metro.

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Що відомо про нову атракцію

Розрізані навпіл та цілі помідори невідомий залишив на мосту, що проходить над каналом та залізничною лінією. Овочі вже пережили похолодання. Спершу вони примерзли до бильця, а потім лід відтанув, але помідори ніхто не посмів прибрати. Серед експонатів можна побачити й пакетики з кетчупом.

Несподівана поява овочів на мосту викликала хвилю інтересу в соціальних мережах, насамперед тіктоці та X. Люди пишуть, що цей артоб'єкт став "найпопулярнішою визначною пам'яткою Дубліна", і жартома закликають мандрівників здійснити паломництво.



Помідори на мосту в Дубліні / Фото Storyful

Міст перейменували

Однак це ще не все. Нещодавно міст перейменували на картах Google Maps – тепер це "Міст Черрі Томат". Він позначений як святиня та історична пам'ятка. Ось, що кажуть про міст люди: