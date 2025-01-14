Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Metro.

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Что известно о новой аттракции

Разрезанные пополам и целые помидоры неизвестный оставил на мосту, проходящем над каналом и железнодорожной линией. Овощи уже пережили похолодание. Сначала они примерзли к перилам, а потом лед оттаял, но помидоры никто не посмел убрать. Среди экспонатов можно увидеть и пакетики с кетчупом.

Неожиданное появление овощей на мосту вызвало волну интереса в социальных сетях, прежде всего тиктоци и X. Люди пишут, что этот артобъект стал "самой популярной достопримечательностью Дублина", и в шутку призывают путешественников совершить паломничество.



Помидоры на мосту в Дублине / Фото Storyful

Мост переименовали

Однако это еще не все. Недавно мост переименовали на картах Google Maps – теперь это "Мост Черри Томат". Он обозначен как святыня и исторический памятник. Вот, что говорят о мосте люди: