Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Metro.
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Что известно о новой аттракции
Разрезанные пополам и целые помидоры неизвестный оставил на мосту, проходящем над каналом и железнодорожной линией. Овощи уже пережили похолодание. Сначала они примерзли к перилам, а потом лед оттаял, но помидоры никто не посмел убрать. Среди экспонатов можно увидеть и пакетики с кетчупом.
Неожиданное появление овощей на мосту вызвало волну интереса в социальных сетях, прежде всего тиктоци и X. Люди пишут, что этот артобъект стал "самой популярной достопримечательностью Дублина", и в шутку призывают путешественников совершить паломничество.
Помидоры на мосту в Дублине / Фото Storyful
Мост переименовали
Однако это еще не все. Недавно мост переименовали на картах Google Maps – теперь это "Мост Черри Томат". Он обозначен как святыня и исторический памятник. Вот, что говорят о мосте люди:
- "Действительно особое место. Нигде на земле нет ничего подобного. Вы можете просто почувствовать магию".
- "Иногда бывают культурные явления, которые останавливают нас, заставляя затаить дыхание. Это одно из таких".